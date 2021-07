De verzekeringsmaatschappij van Disney stelt dat het mediaconcern te voorzichtig is geweest met filmen tijdens de coronacrisis en wil daarom het geld terug dat zij naar hun mening onterecht hebben uitgekeerd. Het bedrijf weigert te betalen voor het stilleggen van producties tijdens de tweede golf afgelopen najaar en rond de feestdagen.

Verzekeraar Fireman's Fund is bereid de kosten te vergoeden die Disney heeft gemaakt, toen de opnames van verschillende films- en televisieseries moesten worden opgeschort aan het begin van de pandemie. Het is nu echter naar de rechter gestapt vanwege onenigheid met Disney over vergoedingen voor extra productiekosten later in het jaar.

In de rechtbankpapieren die verschillende Amerikaanse media in handen hebben, stelt Fireman's Fund dat Disney te voorzichtig was met het opleggen van quarantaines.

Het bedrijf noemt daarbij als voorbeeld dat een regisseur veertien dagen in quarantaine is gegaan omdat hij of zij op de set in contact was geweest met iemand die positief was getest. De productie had verder kunnen gaan zonder dat crewlid maar kwam stil te liggen vanwege de afwezigheid van de regisseur, die geen klachten of een positief testresultaat had.

Ook is de verzekeringsmaatschappij het er niet mee eens dat Disney de kerststop verlengde van producties in Los Angeles, Atlanta en Londen. Daar hadden lokale autoriteiten aangedrongen op extra maatregelen vanwege fikse toenames van het aantal coronagevallen. Omdat dit slechts een advies was en geen plicht, wil Fireman's Fund ook die kosten niet vergoeden.

De verzekeringmaatschappij zou een bedrag van ongeveer 10 miljoen dollar terug willen (ruim 8,4 miljoen euro). Het is nog niet duidelijk wanneer de partijen elkaar voor de rechter zullen treffen.