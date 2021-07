Regisseur James Cameron bedacht het verhaal van Terminator 2 terwijl hij onder invloed was van xtc, zo vertelt hij dertig jaar na de release van de succesvolle film aan The Ringer.

"Ik weet nog dat ik dingen aan het opschrijven was onder invloed van E", aldus Cameron. "En ik werd ineens geraakt door Stings tekst 'I hope the Russians love their children too'."

De tekst is afkomstig uit het nummer Russians, waarin Sting zingt over de Koude Oorlog en de dreiging van een atoomoorlog. De woorden spoorden hem aan om de heldin uit de film, Sarah Connor, een zoon (John) te geven. "Ik dacht: weet je wat? Het idee van een kernoorlog staat zo haaks op het leven zelf. Daar kwam het kind vandaan."

Cameron (66) belde vervolgens met Linda Hamilton, die Sarah Connor had gespeeld in het eerste deel. "Ik zei: 'kijk, ze bieden ons een hoop geld om een vervolg te maken. Doe je mee of niet? Maar tussen jou en mij: ik heb niet zo'n zin om deze film te maken als je niet meedoet." Uiteindelijk ging ze akkoord.

Terminator 2 gaat over Sarah Connor en haar tienjarige zoon John die worden achternagezeten door een geavanceerde Terminator, die van plan is John te vermoorden zodat hij in de toekomst geen verzetsleider kan worden.