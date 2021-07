Quentin Tarantino vindt achteraf dat hij meer had moeten doen tegen het grensoverschrijdende gedrag van de veroordeelde filmproducent Harvey Weinstein. De regisseur vertelt in de podcast van Joe Rogan dat hij en velen in de omgeving van Weinstein wisten van "ongewenste avances".

Tarantino zegt spijt te hebben dat hij nooit met Weinstein heeft gepraat over zijn gedrag tegenover vrouwen.

"Ik wist niets over verkrachtingen en dat soort zaken, maar ik wist wel wat voor type hij was. Ik zag hem als zo'n baas die constant achter zijn secretaresse aanzit", aldus Tarantino.

"Ik zag het als ongewenste avances. Ik zou willen dat ik hem daarop aangesproken had, dat ik had gezegd 'Harvey, dat kun je niet doen, je zet alles op het spel'. Ik denk dat niemand in zijn omgeving dat heeft gedaan, terwijl iedereen ervan wist. Niet van verkrachtingen waarschijnlijk. Maar ze hebben wel dingen gehoord."

De regisseur liet in oktober 2017, toen de beschuldigingen aan het adres van Weinstein aan het licht kwamen, al weten op de hoogte te zijn geweest van grensoverschrijdend van de producent. Tijdens Tarantino's relatie met Mira Sorvino had de actrice hem verteld dat zij slechte ervaringen met Weinstein had. Ook had hij andere geruchten gehoord. "Ik wist genoeg om meer te moeten doen dan ik heb gedaan."