Regisseurs Dan Lindsay en T.J. Martin, die samen een documentaire maakten over Tina Turner, waren verbaasd toen de zangeres vertelde welke impact haar ex-man Ike nog altijd op haar leven heeft.

"Toen we aan dit project begonnen, liet ze ons al vrij snel weten dat terugdenken aan bepaalde gebeurtenissen er nog altijd voor kan zorgen dat ze die zaken herbeleeft en nachtmerries krijgt", aldus Lindsay. "Het klinkt misschien raar, maar voor ons was dat een openbaring."

De 81-jarige jarige Turner was in de begindagen van haar carrière getrouwd met Ike, die haar veelvuldig fysiek en mentaal mishandelde. Na een moeizame periode scheidden de twee eind jaren zeventig, waarna Tina hem alles naliet en alleen haar artiestennaam behield. Ike overleed in 2007.

"De publieke perceptie is dat Tina is ontsnapt aan dat huwelijk, haar eigen identiteit weer terugvond en enorm succesvol werd", aldus Lindsay. "Maar zoals je in de film ziet, wordt ze zelfs als ze in de vijftig is nog constant door journalisten ondervraagd over Ike", vult Martin aan.

Archiefbeelden en zoektocht naar gepensioneerde journalist

Ondanks de gevoeligheid van sommige onderwerpen mochten de documentairemakers de zangeres alles vragen. "Wij hebben geprobeerd om haar alle ruimte te geven op het moment dat we haar lastige vragen stelden, maar we hadden ook het geluk dat we op archiefmateriaal stuitten waarin ze heel openhartig was."

Zo is in de documentaire een interview verwerkt van Turner met journalist Carl Arrington uit 1981 waarin ze, vijf jaar na haar scheiding, voor het eerst vertelt over de mishandelingen door haar ex-man. "Daar stuitten we op toen we research aan het doen waren", aldus Lindsay. "We wilden Arrington spreken, maar hij bleek met pensioen en lastig te vinden. Uiteindelijk haalden we ergens zijn adres vandaan en hebben we hem een brief gestuurd. Zijn bijdrage bleek uiteindelijk een belangrijk onderdeel van de film."

Voor het begin van de draaidagen werd ook nagedacht over welke beroemdheden het tweetal zou kunnen spreken. "Beyoncé, Rod Stewart", noemt Martin. "Maar toen het project meer vorm kreeg, viel alles vanzelf op z'n plek en ging het verhaal meer over de mensen die een intieme band met haar hadden."

Film over liefde en zoektocht daarnaar

Zo ook de Duitse muziekproducent Erwin Bach, die in 2013 met de zangeres trouwde en aan het woord komt over hun romance. Ook Turner licht een tipje van de sluier op en vertelt onomwonden dat ze na een van hun eerste ontmoetingen afsprak dat Bach naar Los Angeles zou komen en dat ze dan met hem de liefde wilde bedrijven.

"We hadden het over Erwin en toen kwam er ineens dit verhaal uit", lacht Lindsay. "Uiteindelijk gaat deze film ook over de liefde en de zoektocht daarnaar. Romantische liefde, zelfliefde, en de acceptatie van haar levensverhaal."

De documentaire Tina is vanaf 1 juli te zien in de bioscoop en vanaf 12 juli digitaal te bekijken op onder meer Pathe Thuis, Google Play en iTunes.