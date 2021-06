De Oscars tellen vanaf volgend jaar standaard tien genomineerden in de categorie beste films, schrijft Deadline.

Het was de afgelopen jaren zo dat er tussen de vijf en tien kandidaten genomineerd konden worden. Het aantal hing af van het aantal stemmen dat op de titels was uitgebracht door de leden van de Academy.

De Academy, de organisatie achter de Oscars, hoopt op deze manier ook meer populaire films in de race mee te nemen in de hoop de ceremonie aantrekkelijker te maken voor het publiek. De kijkcijfers van de Oscars dalen al jaren.

De Oscars worden volgend jaar weer in maart uitgereikt in plaats van in april. De ceremonie, waarbij Nomadland (zie foto) dit jaar de grote winnaar werd, vond dit jaar later plaats vanwege de coronapandemie.