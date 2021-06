De Nederlandse acteurs Fahd Larhzaoui en Nasrdin Dchar hebben rollen in de nieuwe internationale speelfilm El Houb van regisseur Shariff Nasr.

Naast de twee Nederlanders zijn de Belgische acteur Lubna Azabal (Paradise now) en de Franse acteur Slimane Dazi (A Prophet) te zien in het drama.

Larhzaoui speelt Karim, een man die besloten heeft uit de kast te komen voor zijn Marokkaans-Nederlandse ouders. Dchar speelt een belangrijk persoon uit het verleden van Karim. De Gouden Kalf-winnaar prijst het project als "superrelevant, actueel en origineel".

Buitenlandse sterren Azabel en Dazi zijn te zien als de ouders. Larhzaoui speelde eerder in series als Huisje boompje beestje, Papadag en Moordvrouw. Het verhaal van El Houb is mede gebaseerd op zijn eigen ervaringen, waar hij eerder ook een toneelvoorstelling over maakte.

De grotendeels Arabisch gesproken film is recent opgenomen in Nederland. Het is de bedoeling dat El Houb in 2022 in première gaat. Het drama is het speelfilmdebuut van Shariff Nasr, die eerder zijn sporen verdiende met korte films en als scenarist. De regisseur beklemtoont dat de film gaat over culturele taboes en de zwijgcultuur in Arabische families in het algemeen, niet alleen over de taboes richting de lhbti-gemeenschap.