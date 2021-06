The Weeknd werkt aan een nieuwe televisieserie, meldt de Amerikaanse entertainmentsite The Wrap. De Canadese zanger is de hoofdrolspeler in en een van de schrijvers van de reeks The Idol, die op de Amerikaanse zender HBO verschijnt.

De serie gaat over een vrouwelijke popartiest die een liefdesrelatie begint met een clubeigenaar in Los Angeles. De clubeigenaar blijkt echter een leider van een geheime sekte. Wanneer de serie verschijnt, is nog niet bekend.

Het is niet de eerste acteerklus voor de zanger, bekend van hits als Blinding Lights en I Feel It Coming. Abel Tesfaye, de echte naam van de artiest, verscheen ook in de film Uncut Gems met acteur Adam Sandler. Ook schreef hij mee aan een aflevering van de animatieserie American Dad.