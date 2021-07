Een pandemie, een zwangerschap en een filmlocatie die ineens verkocht was: de omstandigheden om een vervolgfilm te maken waren verre van ideaal. Toch deed Frank Lammers het, in zeven dagen tijd. Een tweede film over biologiedocent Gerri die een eigen realityserie krijgt.

In april waren de cast en crew van Herrie in Huize Gerri een week op een camping aanwezig om het vervolg op Groeten van Gerri (2020) op te nemen. Gerri werd in het eerste deel wereldnieuws nadat hij per ongeluk dansend in zijn ondergoed voor de camera verscheen tijdens een online videogesprek met zijn leerlingen. Groeten van Gerri werd opgenomen in tijden van lockdown, dus met maar weinig personeel. Hoewel er nu wat versoepelingen waren, was de crew voor de vervolgfilm niet veel groter.

"Je wordt er creatiever van. Ook van de parameters waarbinnen we moesten werken: het huis waarin Gerri woonde was verkocht en daar konden we dus niet meer opnemen. En Sanne (Langelaar, de tegenspeelster van Lammers, red.) was flink zwanger toen we opnamen", zegt de 49-jarige acteur in gesprek met NU.nl. "Dat maakte het extra spannend: iedere twee uur moest zij even gaan liggen en als ze te hard moest lachen, riep ze dat we moesten stoppen omdat de baby anders zou komen."

'Niks anders op televisie dan realityseries'

Biologieleraar Gerri verhuisde met zijn vrouw, die hij leerde kennen als callgirl, naar een kleine woning op een vakantiepark en geeft in de film nog altijd online lessen. Volgens Lammers was een hoogzwangere vrouw die in een minibungalow moet wonen al een verhaal op zich. Toch voegden ze er nog een element aan toe: het stel krijgt een eigen realityserie.

"Als je de televisie aanzet, is het alsof er niks anders meer is. Mijn dochter kijkt Ex on the Beach en ik heb me er echt over zitten te verbazen hoe onaardig die mensen allemaal tegen elkaar doen. Het is zo duidelijk allemaal alleen maar op effect ingezet: dat er mensen naar kijken en mensen aan mee willen doen vind ik verbazingwekkend. Dat hebben we er op een subtiele manier in verwerkt, vind je niet?"

In de film wordt de realityserie van Gerri en zijn vrouw gemaakt door producenten die een verleider (Rico Verhoeven) in het gezinsleven introduceren om 'Tempation' toe te voegen en roept de baas dat zij de naam van de nog ongeboren baby zullen bepalen en niemand anders. "We hebben het natuurlijk allemaal nog wat dikker aangezet, maar toch: de echte makers zijn er volgens mij ook mee bezig om extreme omstandigheden te creëren."

'Iedereen was gesloopt na die week'

Net als bij de eerste film was de crew veel kleiner dan normaal en iedereen die in beeld te zien is, was getest op het coronavirus. De uitdagingen stapelden zich op en maakten het creatieve proces nog creatiever, maar ideaal was het niet. Lammers ziet het dan ook niet zitten om nog een derde film te maken op deze manier.

"We hebben echt ontzettend veel lol gehad, maar het levert wel heel veel gedoe op. Je zegt sneller: het is het niet helemaal, maar we moeten door. Laat dit dus ook geen uitnodiging zijn voor geldschieters die denken: maar het kan toch ook met minder mensen? Het kán, maar iedereen was gesloopt na die week en dat moet je eigenlijk niet willen. We moeten snel weer gewoon kunnen doen."

Herrie in Huize Gerri is vanaf donderdag 8 juli te zien via Pathé Thuis.