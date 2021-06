Judeska, het typetje dat Jandino Asporaat al jaren speelt, zou volgens sommige critici stereotypen over vrouwen op Curaçao bevestigen, haalt de Volkskrant aan. De komiek zegt zich daar niet op te willen focussen.

"Ik weet dat deze films voor veel mensen iets betekenen. Even ongegeneerd lachen, of de pijn vergeten. Judeska representeert niet de zwarte vrouw. Ze vertegenwoordigt de mensen die zeggen wat ze willen zeggen en zich verder nergens iets van aantrekken", aldus Asporaat (40) in gesprek met de krant.

"Als jij denkt dat alle vrouwen op Curaçao zo praten is dat jouw tekortkoming, niet de mijne. En dat er daarnaast een zwarte advocate meedoet in dezelfde film: daar hoor ik niemand over."

Voor de komiek is het van belang dat mensen genieten en wegkomen uit de negativiteit. Dat filmcritici zijn producties niet waarderen maakt hem weinig uit. "Deze films (diverse delen van Bon Bini, red.) werden in de media niet omarmd, het is meer: we kunnen er niet omheen. Daar kun je over jammeren: waar is de aandacht? Maar ik ben het gewend. Wie steunt ons? De fans. Zij komen massaal. Wat wil je liever? Dat de media iets helemaal ophypen en dan komt er niemand kijken? Of het omgekeerde? Ik vind het belangrijkste dat mensen komen kijken."

Asporaat vindt dat hij goede films maakt. "Ja. Ik ben geen Steven Spielberg of Will Smith, maar ik denk wel dat ik beter word als maker." De komiek noemt zichzelf "een normale guy". "Mijn films zijn dat ook. Een gefrituurde kip ga je toch niet hetzelfde recenseren als verfijnde kaviaar? Over wat ik doe wordt wel gezegd: dat is makkelijk, iedereen kan het. Nou, doe het maar."