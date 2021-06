Het negende deel van de Fast & Furious-serie heeft in veel landen al een groot publiek naar de bioscoop getrokken. In de Verenigde Staten zorgde de film met zo'n 70 miljoen dollar (zo'n 59 miljoen euro) zelfs voor het beste openingsweekend sinds het begin van de coronacrisis. Momenteel is zo'n 80 procent van de Amerikaanse bioscopen weer heropend.

Ook in onder meer Mexico, Engeland, Brazilië en Argentinië ging de film in première. De wereldwijde opbrengst bedraagt nu al 405 miljoen dollar, waarmee Fast & Furious 9 hard op weg is om de eerste film sinds Star Wars: The Rise of Sky Walker uit 2019 te worden die meer dan een half miljard dollar in het laatje brengt.

Nederlandse bioscoopgangers moeten nog even wachten op Fast & Furious 9. De film is vanaf donderdag te zien. Volgens Universal zijn er tot nu toe al vijftienduizend bioscoopkaartjes verkocht.

Fast & Furious 9 is een van de vele grote blockbusters waarvan de release door de coronacrisis werd uitgesteld. Ook de James Bond-film No Time To Die is zo'n film. Deze komt in september uit.