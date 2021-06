Gijs Blom maakt volgende maand kans op een Daytime Emmy Award. De Nederlandse acteur is genomineerd in de categorie beste hoofdrol in een fictieprogramma voor zijn rol als prins Viridian in de Netflix-serie The Letter for the King.

De 24-jarige Blom is niet de enige uit de The Letter for the King-cast die in de prijzen kan vallen. Amir Wilson is genomineerd in de categorie beste jonge acteur in een fictieprogramma voor haar rol als Tiuri en Andy Serkis, die de burgemeester van Mistrinaut speelt, maakt kans op een Emmy in de categorie beste gastrol in een fictieprogramma.

The Letter for the King is gebaseerd op het populaire avonturenboek De brief voor de koning van de Nederlandse schrijfster Tonke Dragt. In de serie speelt ook Yorick van Wageningen een rol.

De Daytime Emmy Awards in de categorieën kinderen, lifestyle en animatie worden op 17 en 18 juli bekendgemaakt tijdens een digitale ceremonie. Afgelopen weekeinde werden er al Daytime Emmy's uitgedeeld in andere categorieën.