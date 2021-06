Olly Alexander gaat niet de titelrol spelen in de nieuwe reeks van Doctor Who, laat zijn woordvoerder weten nadat er dergelijke geruchten de ronde deden. Volgens zijn manager wil de Years & Years-zanger en acteur zich vooral focussen op zijn muziek.

"Hoewel Olly vaak wordt benaderd door Cybermen (de vijandige cyborgs in de sciencefictionserie, red.), ben ik bang dat ik dit gerucht moet ontkrachten", laat zijn manager Martha Kim in haar Instagram Stories weten.

"Het is leuk om te zien dat mensen dit leuk zouden vinden, maar het klopt gewoon niet. Olly focust zich de komende tijd vooral op zijn muziek."

Zondag meldden meerdere Britse media dat Russell T. Davies, een voormalig schrijver en producent van Doctor Who, Alexander zou hebben voorgedragen voor de rol. De twee werkten ook samen voor It's a Sin.

Eerder dit jaar gingen geruchten dat Jodie Whittaker, die nu nog de rol van Doctor Who speelt, na het komende seizoen zal stoppen. Dit is nog niet door producent BBC bevestigd.

Doctor Who loopt sinds 1963 en is daarmee de langstlopende sciencefictionserie ter wereld. De serie draait om de tijdreiziger Doctor Who, die inmiddels al door dertien verschillende acteurs is vertolkt.