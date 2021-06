Olly Alexander wordt mogelijk de volgende acteur die in de rol van Doctor Who kruipt. Dat melden verschillende Britse media. Volgens The Sun zijn de gesprekken tussen omroep BBC en Olly Alexander in een vergevorderd stadium.

De dertigjarige Alexander, die bekendheid verwierf als frontman van band Years & Years, kreeg eerder lof voor zijn rol als Ritchie Tozer in de hitserie It's a sin. Russell T. Davies, een voormalig schrijver en producent van Doctor Who, zou Alexander hebben voorgedragen voor de rol. De twee werkten ook samen voor It's a sin.

Als Alexander inderdaad de rol krijgt, wordt hij de veertiende Doctor Who. Hij zou dan ook de eerste openlijk homoseksuele vertolker van tijdreiziger Doctor Who in de gelijknamige serie worden. Eerder dit jaar ontstonden er al geruchten dat Jodie Whittaker, die nu nog de rol van Doctor Who speelt, na het komende seizoen zal stoppen.