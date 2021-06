Nog maar één film en dan zit de carrière van Quentin Tarantino als regisseur er op. De filmmaker wil met pensioen na het maken van zijn tiende film en heeft overwogen zijn eerste film, Reservoir Dogs, opnieuw te maken voor dat project.

In gesprek met Bill Maher vertelt de 58-jarige regisseur dat hij het zeker overwogen heeft en gezien heeft dat fans het suggereerden. "Ik vind alleen dat de film de tijd (de film kwam uit in 1992, red.) vangt. Dus ik ga het niet doen, internet. Maar ja, ik heb er wel over nagedacht."

Tarantino bracht in 2019 zijn één na laatste film, Once Upon a Time in Hollywood, uit en heeft nog niks verteld over zijn laatste project. Hoewel er vaak wordt gesuggereerd door mensen in zijn omgeving dat hij uiteindelijk toch wel doorgaat, is de regisseur echt niet van plan ook nog met een elfde of twaalfde film te komen.

"Ik ken de filmgeschiedenis en weet dat filmmakers vanaf hier (de tiende film, red.) niet beter worden. Don Siegel had in 1979 kunnen eindigen met Escape from Alcatraz en wat was dat een fantastische laatste film geweest! Maar hij heeft er daarna nog twee gemaakt waarbij je merkt dat hij er niet echt in zat."