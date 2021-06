Elke week breidt Netflix het aanbod uit met nieuwe series en films. Met deze week onder meer de terugkeer van Rick and Morty, Too Hot To Handle en de La Casa de las Flores-film.

Series

Rick and Morty (seizoen 5)

Fans van de Amerikaanse scifi-animatieserie Rick and Morty kunnen hun hart ophalen: de eerste aflevering van het vijfde seizoen van deze serie is vanaf nu te zien op Netflix. Iedere week komt er één nieuwe aflevering bij.

Too Hot To Handle (seizoen 2)

Too Hot To Handle is geen standaard trash-tv met veel te knappe mensen die op zoek zijn naar de liefde. In deze Netflix Original mogen de deelnemers namelijk geen seksuele handelingen verrichten. Doen ze dat wel? Dan verliezen ze duizenden euro's aan prijzengeld.

1 Bekijk hier de trailer van het tweede seizoen van Too Hot To Handle

The Last Kingdom (seizoen 4)

Het vierde seizoen van The Last Kingdom is gearriveerd. De Netflix-serie over Vikings is een adaptatie van The Saxon Stories van Bernard Cornwell. Het vierde seizoen bestaat uit tien afleveringen, die gebaseerd zijn op de zevende en achtste roman uit die boekenreeks. In The Last Kingdom worden geschiedenis en fictie samengebracht om het verhaal van Alfred de Grote te vertellen.

Ray (seizoen 1)

Deze uit India afkomstige serie is géén geheel, maar bestaat uit vier korte verhalen die allemaal gebaseerd zijn op het werk van auteur Satyajit Ray. De genres zijn ook verschillend: van satire tot psychologische thriller.

Sex/Life (seizoen 1)

In deze romantische dramaserie wordt Billie (Sarah Shahi uit The L Word) gevolgd, een vrouw met een niet zo spannend huwelijk. Ze begint er flink op los te fantaseren wanneer een losbandige ex-vriend weer terug in haar leven komt.

1 Bekijk hier de trailer van Sex/Life

The A List (seizoen 2)

The A List draait om een groepje tieners op vakantiekamp. Ze zitten op een afgelegen eiland en belanden in allerlei spannende, bovennatuurlijke situaties.

Films

La Casa de las Flores: The Movie (2021)

Netflix' populaire Spaanstalige hitshow La Casa de las Flores heeft nu een spin-off in de vorm van een film. Hierin gaan de broer en zussen De La Mora op boevenpad. Ze beramen een plan om in te breken in hun oude huis. Daar zou een verborgen schat met een énorme waarde liggen.

1 Bekijk hier de trailer van The House of Flowers

Sisters on Track (2021)

De documentaire Sisters on Track is een hartverwarmend coming-of-ageverhaal over hoop, je ergens thuis voelen én de betekenis van sisterhood. De focus van deze docu ligt op de jonge zusjes Tai, Rainn en Brooke Sheppard.

Gone Baby Gone (2007)

In Gone Baby Gone - het regiedebuut van Ben Affleck - onderzoeken twee detectives uit Boston de ontvoering van een klein meisje. Dit leidt tot zowel een professionele als een persoonlijke crisis voor de twee. Met Casey Affleck, Michelle Monoghan én Morgan Freeman in de hoofdrollen.

Victoria & Abdul (2017)

Brits historisch drama over een vrolijke, maar naïeve bediende uit India die Engeland bezoekt om koningin Victoria (Judi Dench) een geschenk te geven. Ondertussen ontstaat er een onverwachte vriendschap tussen de twee.

1 Bekijk hier de trailer van Victoria & Abdul

Happy Death Day (2017)

De vermoorde studente Tree ontdekt dat ze steeds weer wakker wordt en dezelfde dag beleeft. Tree is ervan overtuigd dat ze de loop kan doorbreken als ze haar moordenaar kan vinden, maar daarvoor moet ze wel een letterlijke hel doorstaan.

Murder By the Coast (2021)

Murder By the Coast is een truecrimedocumentaire over de zaak Rocío Wanninkhof. Deze tiener werd in 1999 vermoord en haar moeders ex, Dolores Vázquez, wordt verdacht. Maar was ze inderdaad de dader? Een tweede slachtoffer onthult de waarheid.

Good on Paper (2021)

In deze gloednieuwe Netflix-romcom gaat een stand-upcomedian eindelijk voor zichzelf. Ze gaf jarenlang haar carrière voorrang, maar ontmoet nu een ogenschijnlijk perfecte kerel. Slim, aardig, succesvol, maar... ook te goed om waar te zijn?

1 Bekijk hier de trailer van Good on Paper

Deze films en series verschenen ook op Netflix

