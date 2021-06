Acteur Jonny Lee Miller speelt de Britse oud-premier John Major in het nieuwe seizoen van Netflix-serie The Crown.

De 48-jarige acteur is onder meer bekend van zijn rollen in de tv-series Dexter en Elementary en de films Trainspotting en T2 Trainspotting. Major was premier van het Verenigd Koninkrijk tussen 1990 en 1997 en was de opvolger van Margaret Thatcher, die in The Crown door Gillian Andersen werd gespeeld.

De opnamen voor het vijfde seizoen van de populaire serie gaan volgende maand van start met een compleet nieuwe cast, schrijft Deadline. De rol van koningin Elizabeth wordt gespeeld door Imelda Staunton en Lesley Manville speelt prinses Margaret. Jonathan Pryce kruipt in de huid van prins Philip en Elizabeth Debicki in die van prinses Diana.

In het nieuwe seizoen komt onder meer het beroemde interview van prinses Diana met de BBC aan bod, waarin ze sprak over "drie mensen in een huwelijk", daarmee doelend op de verhouding van prins Charles met Camilla Parker Bowles.

Onlangs werd na onderzoek duidelijk dat Martin Bashir, de journalist die de prinses interviewde, valse verklaringen gebruikte en de redactionele regels van de BBC overtrad met het interview.