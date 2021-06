Vin Diesel had het twintig jaar geleden niet geloofd als iemand hem had verteld dat The Fast and the Furious twee decennia later nog steeds zou bestaan, vertelt hij aan NU.nl.

"Ik had je voor gek verklaard", aldus de 53-jarige acteur, die ook als producent betrokken was bij verschillende delen uit de filmreeks.

"En als je me had gezegd dat mijn personage, de outlaw Dom Toretto, vader zou zijn van een driejarig kind en een teruggetrokken leven zou leiden, had ik gezegd dat zulke films in Hollywood helemaal niet worden gemaakt. Dus ik ben net zo verbaasd als jij dat we er nog steeds zijn."

Diesel maakte onlangs bekend dat de franchise, waarvan F9: The Fast Saga donderdag verschijnt, na het elfde deel definitief stopt. De charme van de filmreeks zit 'm volgens hem onder meer in het feit dat de personages en de actiescènes zich blijven ontwikkelen. "En ik denk ook dat de films bepaalde emoties losmaken bij het publiek, hoewel ze dat misschien niet willen toegeven."

Jordana Brewster, die al twintig jaar de zus van Diesel speelt, denkt dat er een geheim ingrediënt ten grondslag ligt aan het succes van de filmreeks. "Ik ben een beetje bijgelovig en ik ben bang dat het zou verdwijnen als we het zouden benoemen."

Verder roemt ze de diversiteit in de cast. "Het publiek kan zich herkennen in ons en meisjes en vrouwen zagen sinds het begin twee sterkte vrouwelijke personages in Letty (Michelle Rodriguez) en Mia (Brewster). Daarnaast werken we keihard en nemen we onze fans niet voor lief. Bij elke nieuwe film die wordt gemaakt stellen we onszelf ten doel om het beter te doen dan de vorige keer. Als we denken dat dat niet lukt, wordt de film niet gemaakt."

'Nooit verwacht dat ik deze kans zou krijgen'

Een nieuwkomer in F9: The Fast Saga is acteur en worstelaar John Cena, die de verloren gewaande broer van Dom en Mia Toretto speelt. "Ik had nooit verwacht dat ik deze kans zou krijgen, maar op een dag kreeg ik een telefoontje van Vin omdat hij met me wilde praten. Ik kon het bijna niet geloven, maar het was echt."

De twee hadden een aangenaam gesprek, herinnert Cena zich. "Ik verwachtte er niks van. Alleen al door dat gesprek van anderhalf uur met Vin Diesel was ik in de zevende hemel."

Na dat gesprek zette Diesel een korte video met Cena online op sociale media, waarin hij fans van de filmreeks vroeg om hun mening. Dat die zo goed werd ontvangen, had de worstelaar niet durven dromen. "Kort daarna kreeg ik een rol aangeboden."

Justin Lin keerde na een afwezigheid van enkele jaren weer terug als regisseur, iets wat hij zelf niet meer zag gebeuren. "Ik dacht dat het klaar was. Af en toe kreeg ik wel een telefoontje van de filmstudio en van Vin met de vraag hoe het met me ging. En soms begon Vin dan ineens te praten over Dom en hoe zijn personage zich zou kunnen ontwikkelen, maar nog steeds was ik er niet echt mee bezig. Tot ik op een dag wakker werd en een nieuw idee had. Ik belde Vin en ik belde de studio en het was geregeld."