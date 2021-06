Actrice Lily Collins speelt Polly Pocket in een liveactionfilm die wordt geschreven en geregisseerd door Girls-bedenker Lena Dunham.

"As klein meisje was ik al geobsedeerd door Polly Pocket", schrijft de 32-jarige Collins, die ook de hoofdrol speelt in de Netflix-serie Emily in Paris.

Voor Dunham was Polly Pocket toen ze jong was een manier om even te ontsnappen aan de echte wereld, vertelt ze aan Variety. "Ze gaf me een wereld vol magie en autonomie waarin ik mijn eigen verhaal kon vertellen, dus het is heel poëtisch dat ik nu als regisseur over dezelfde soort ideeën mag nadenken."

Polly Pockets zijn kleine poppen in een speelgoeddoosje. Het speelgoed bestaat al meer dan dertig jaar.