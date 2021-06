Actrice Emma Corrin, die in The Crown te zien is als prinses Diana, is soms bang dat de rol haar altijd zal blijven achtervolgen.

"He maakt niet uit waar ik naartoe ga, hoewel het vooral op familiebijeenkomsten gebeurt, maar er komen áltijd mensen naar me toe met een verhaal over Diana", vertelt de 25-jarige actrice in de talkshow van Jimmy Kimmel.

Het zijn vooral oudere mensen die haar aanspreken, aldus Corrin. "En ze gaan er altijd van uit dat ik hun Diana-verhaal wil aanhoren. Wat in principe ook wel zo is, maar er zijn grenzen."

Volgens de actrice komt 90 procent van de verhalen op hetzelfde neer. "Ze gaan allemaal ongeveer zo: 'De huisgenoot van de beste vriendin van mijn zus zat eens naast Diana bij een diner'. Of het gaat erover dat ze ooit de hand van de prinses hebben geschud."

Corrin maakte in het vierde seizoen van The Crown, dat vorig jaar in première ging op Netflix, haar debuut als Diana. De rol zal in het vijfde seizoen overgenomen worden door Elizabeth Debicki.