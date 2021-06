Jerry Seinfeld maakt een film over de bekende Amerikaanse ontbijtsnack Pop-Tarts voor Netflix. De komiek speelt de hoofdrol in Unfrosted en schreef mee aan het script. Daarnaast zal hij de film regisseren en produceren, schrijven Amerikaanse media.

De film is gebaseerd op een grap uit een van de stand-upcomedyshows van Seinfeld. Hierin stelt de Amerikaanse komiek zich voor hoe de snack, een soort cracker met zoete vulling die opgewarmd dient te worden in een broodrooster, ooit is uitgevonden.

"Hoe wisten ze dat er behoefte was aan een warme rechthoek gevuld met glazuur met fruitsmaak in dezelfde vorm als de doos waarin hij wordt verpakt en met dezelfde voedingswaarde als de doos waarin hij wordt verpakt?", aldus Seinfeld.

Unfrosted zal te zien zijn bij Netflix. Een verschijningsdatum is nog niet bekendgemaakt.