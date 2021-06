De hoofdpersoon in de nieuwe film van Johan Nijenhuis (Verliefd op Ibiza, Toscaanse Bruiloft) heeft een Marokkaanse achtergrond. De regisseur is momenteel uitgekeken op witte geprivilegieerde meisjes in films, zegt hij donderdag in het AD.

"Ik was zelf moe van het witte romcommeisje dat dertig wordt en klaagt dat ze geen leuk vriendje kan vinden. Ach, poor little rich girl. Deze romantische heldin moet echt iets voor elkaar zien te krijgen."

Met 'deze heldin' verwijst Nijenhuis, die met het recente succes van De Beentjes van Sint Hildegard bewezen heeft dat hij meer kan dan alleen romantische comedy's maken, naar hoofdpersoon Yasmine (gespeeld door Soumaya Ahouaoui) uit zijn nieuwe film Marokkaanse Bruiloft.

"Twintig jaar geleden zagen we films waarin Marokkaanse meiden uitgehuwelijkt werden. Dat was toen eigenlijk al gedateerd, dat staat zo ver van mijzelf af, daar kan ik niets over vertellen. Maar hoe Mina (hoofdpersonage Yasmine, red.) dit ervaart, dat is in Twente niet anders. Toen mijn zusje de dertig naderde, werd er aan haar ook gevraagd wanneer ze ging trouwen."

'Dus geen blote seks'

Hoewel Nijenhuis overeenkomsten ziet tussen de verschillende culturen, houdt hij wel rekening met zijn kijkers.

"Het moest een film worden waar ook Mina's moeder naartoe kan. Dus geen blote seks. We zijn vol gegaan voor een comedy die geschikt is voor alle leeftijden. Uiteindelijk is dat (De Beentjes van Sint Hildegard, red.) ook een relatiecomedy, maar dan voor vijftigplussers. Marokkaanse Bruiloft lijkt heel anders, maar als regisseur ben je met de karakters bezig en waar die voor vechten in hun leven."

Marokkaanse Bruiloft moet in 2022 in de Nederlandse bioscopen te zien zijn.