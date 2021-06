Harrison Ford (78) heeft zijn schouder bezeerd tijdens de opnames van het vijfde Indiana Jones-deel. De acteur zal daarom voorlopig niet kunnen draaien voor de nieuwe film, meldt Variety.

Het is niet bekend wat er precies met Ford is gebeurd en hoe ernstig het letsel is. Het gebeurde tijdens het opnemen van een vechtscène, laat producent Disney weten.

Momenteel wordt bekeken welke behandeling Ford nodig zal hebben en hoelang hij afwezig zal zijn. In de tussentijd wordt er voorlopig door gedraaid en het filmschema zal indien nodig wordt aangepast.

De opnames gingen eerder in juni van start in het Verenigd Koninkrijk. Wegens de uitbraak van het coronavirus zijn de opnames al meerdere malen uitgesteld.

Naast Ford spelen ook Mads Mikkelsen en Phoebe Waller-Bridge rollen in de nieuwe avonturenfilm. Het is de bedoeling dat Indiana Jones 5 op 29 juli 2022 in première gaat. Dat is bijna vijftien jaar na Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, dat in 2008 verscheen.