Martien Meiland zal te zien zijn in De Grote Sinterklaasfilm: Trammelant in Spanje. De presentator speelt een kasteelheer, vertelt hij dinsdag aan Shownieuws.

Meiland verheugt zich vooral op de reactie van zijn kleindochter Claire. "Ik ben zo benieuwd of ze mij herkent. Dat lijkt me enig."

In De Grote Sinterklaasfilm: Trammelant in Spanje willen boeven Mammie en Stan als ze uit de gevangenis komen wraak nemen op Sinterklaas. Ze gaan naar Spanje om ervoor te zorgen dat de goedheilig man en zijn pieten niet naar Nederland kunnen komen.

De film draait vanaf 6 oktober in de Nederlandse bioscopen. Robert ten Brink volgt Bram van der Vlugt op als Sinterklaas. De vorig jaar overleden acteur speelde de rol in delen die in 2019 en 2020 verschenen.