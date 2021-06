Rachel Zegler, die in Steven Spielbergs West Side Story de rol van Maria vertolkt, gaat de titelrol spelen in Snow White (Sneeuwwitje). The Amazing Spider-Man-regisseur Marc Webb gaat de Disney-film regisseren, meldt Deadline dinsdag.

"Rachels buitengewone vocale capaciteit is slechts één van haar talenten", zegt Webb over de twintigjarige Zegler. "Haar kracht, intelligentie en optimisme gaan een grote rol spelen bij het laten herontdekken van de vreugde in het klassieke Disney-sprookje."

Snow White and the Seven Dwarfs kwam uit in 1937 en is de eerste speelfilm die Walt Disney heeft gemaakt. De tekenfilm over Sneeuwwitje, die voor haar stiefmoeder vlucht en bij zeven dwergen terechtkomt, werd een enorm succes en is nog altijd een van de succesvolste tekenfilms.

Voor de liveactionversie, die volgt op remakes van Disney-klassiekers als Mulan, Aladdin en The Lion King, zullen er nieuwe liedjes worden geschreven. Ze worden geschreven door Benj Pasek en Justin Paul, die eerder muziek leverden voor populaire musicalfilms als The Greatest Showman en La La Land.

Naar verwachting begint de productie van Snow White in 2022. Het is nog niet bekend wanneer de film in de bioscopen verschijnt.

Zegler werd in 2015 bekend door haar YouTube-kanaal, waar ze video's van haar zangkunsten deelde. In 2018 reageerde ze op een oproep van Steven Spielberg op Twitter. Hij was op zoek naar talent voor zijn remake van West Side Story.

Zegler werd gekozen voor de hoofdrol van Maria en liet daarmee ruim 30.000 anderen achter zich. De musicalfilm gaat eind 2021 in première.