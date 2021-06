Productiehuis Amblin Partners heeft een deal gesloten met Netflix. Het bedrijf van Steven Spielberg gaat elk jaar meerdere nieuwe films voor de streamingdienst maken, meldt vakblad Variety.

Het contract is opvallend, omdat Spielberg zich in het verleden nog wel eens negatief uitliet over de groeiende macht van Netflix in de filmwereld. Zo verzette de gezaghebbende filmmaker zich in 2019 tegen het toelaten van films die niet voor de bioscoop worden gemaakt bij de Oscarrace.

Later beklemtoonde Spielberg dat hij niet tegen Netflix was, maar dat hij wel voorstander is van het ervaren van films op het witte doek. De deal met Netflix geldt voor zeker twee films per jaar. Het is niet bekend hoeveel jaar het contract beslaat. De mogelijkheid bestaat dat Spielberg zelf een aantal titels gaat regisseren.

Het wordt niet uitgesloten dat de Netflix-films ook in de bioscoop te zien zullen zijn. Dit gebeurde eerder bijvoorbeeld met films als The Irishman en Marriage Story, maar is niet de standaardprocedure bij titels die voor Netflix worden geproduceerd.