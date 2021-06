Het nieuwe seizoen van realitysoap Jaimie: In The Vaes Lane is vanaf 15 juli op Discovery+ te zien. Dat heeft de zender maandag bekendgemaakt. Het is nog onduidelijk wat er precies gaat gebeuren in het nieuwe seizoen.

In eerste instantie leek het tweede seizoen toe te werken naar het huwelijk van Jaimie Vaes en haar vriend Lil Kleine. Zij zouden elkaar op Ibiza eeuwige trouw beloven. Het huwelijk werd eerder uitgesteld vanwege de coronacrisis.

Lil Kleine kwam vorige maand onder vuur te liggen vanwege een incident waarbij Vaes op Ibiza gewond zou zijn geraakt. Lil Kleine werd opgepakt omdat hij gewelddadig zou zijn geweest tegen zijn vriendin. Volgens ingewijden verscheen de influencer bebloed en met gescheurde kleren in de lobby van het hotel.

Het Openbaar Ministerie op Ibiza seponeerde de zaak na twee dagen. De verloofden brachten daarna een statement naar buiten dat zij net zoals elk stel weleens pieken en dalen kenden. Concrete antwoorden op de vraag wat er exact op Ibiza was gebeurd, gaven de twee verloofden, hun management en het platenlabel van Lil Kleine niet.