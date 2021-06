De opnames van de liveactionfilm The Little Mermaid zijn volgens The Sun stilgelegd vanwege een aantal coronabesmettingen. De Britse tabloid meldt dat vijf crewleden positief zijn getest waarna de productie werd opgeschort.

Een bron noemt het stilleggen tegenover The Sun "een ramp voor het productieteam".

In totaal bestaat het team uit zo'n driehonderd cast- en crewleden. Zij moeten nu allemaal tien dagen in quarantaine in hun hotel op een klein eiland voor de kust van het Italiaanse eiland Sardinië.

Zangeres Halle Bailey, van het r&b-duo Chloe x Halle, is gecast als zeemeermin Ariel. De film is een remake van de animatiehit uit 1989 over een jonge zeemeermin die ervan droomt om een mens te worden zodat ze met de charmante prins Eric kan trouwen. Ook Javier Bardem (King Triton) en Melissa McCarthy (Ursula) zijn te zien in de film.