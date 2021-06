Shailene Woodley en Jack Whitehall gaan de hoofdrollen spelen in de film Robots, zo meldt Variety. De comedy is geschreven door Anthony Hines, die ook meewerkte aan de Borat- en Brüno-films.

Hines zal ook de regie op zich nemen. De film is gebaseerd op een kort verhaal van sciencefictionschrijver Robert Sheckley.

De film draait om een rokkenjager en een golddigger die worden gedwongen om samen te werken. De robotklonen die van hen zijn gemaakt, zijn verliefd op elkaar geworden en er samen vandoor gegaan. Deze moeten worden nagejaagd.

Woodley is vooral bekend van dramafilms als The Fault in Our Stars en de Divergent-filmreeks. Dit wordt een van haar eerste rollen in een comedy. Komiek Whitehall is binnenkort te zien in de Disney-film Jungle Cruise en speelde in de serie Bad Education.

De opnames van Robots beginnen in augustus in Mexico.