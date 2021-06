In Oost-Londen zijn de opnames voor de nieuwste Indiana Jones-film van start gegaan. Inwoners van Hackney zijn volgens The Sun allerminst blij met het feit dat hun wijk het toneel vormt voor een aantal scènes in het vijfde deel.

Een aantal bewoners zeggen tegen de krant dat ze enorm veel last hebben van de filmcrew. Zo zou een straat vier dagen lang volledig zijn afgesloten en werden door het productieteam honderd parkeerplaatsen ingenomen. Ook branden tot 's avonds laat nog felle lampen die de buurt wakker houden.

Slechts één persoon zou in ruil voor een flink bedrag toestemming hebben gegeven voor filmopnames in zijn huis. Het zou gaan om een bedrag van 50.000 pond (zo'n 58.000 euro). Deze man zou vlak voor de opnames op vakantie zijn gegaan.

"Eén huiseigenaar heeft een mooi zakcentje verdiend, maar de rest van ons blijft achter met de last. Het is belachelijk", zegt een vrouw die in Hackney woont. "Sommige mensen maken buiten ruzie over de overgebleven parkeerplaatsen. Ik hoorde boze stemmen en heel wat auto's die blijven rondrijden. De mensen zouden op z'n minst een compensatie moeten krijgen."

In de nieuwe Indiana Jones-film is de hoofdrol opnieuw weggelegd voor Harrison Ford. Hij zal de beroemde archeoloog voor de vijfde en laatste keer spelen. Naast Ford zijn ook Mads Mikkelsen en Phoebe Waller-Bridge te zien. Over het plot is nog niets bekendgemaakt. Indiana Jones 5 moet in juli volgend jaar uitkomen.