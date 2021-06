De roman De Val van Annika S. van schrijfster Annejet van der Zijl wordt verfilmd.

Het is het derde boek van de auteur waar een filmbewerking van wordt gemaakt. Eerder maakte regisseur Maria Peters een film van Sonny Boy. De roman Anna werd bewerkt tot de serie Annie M.G.

Van der Zijl schreef De Val van Annika S. in 2018 onder het pseudoniem Simons & Van der Zijl. Het boek vertelt het verhaal van een Duitse politica die de pers, haar partijgenoten en haar schoonfamilie ontvlucht nadat is ontdekt dat zij heeft gelogen over haar verleden. Ze vlucht naar Nederland, naar het vakantiepark waar ze met haar grootouders vaak kwam. Al snel wordt duidelijk dat ze het verleden niet kan ontlopen.

De Val van Annika S. is het eerste deel van een vierdelige reeks die Van der Zijl schrijft naast haar non-fictiewerk. Momenteel werkt zij aan het tweede deel.