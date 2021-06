Er is een film over het leven van Marvin Gaye in de maak, meldt Deadline donderdag. Dr. Dre is een van de producenten van de filmbiografie over de soullegende, die in 1984 overleed.

What's Going On wordt geregisseerd door Allen Hughes, die samen met zijn broer Albert eerder onder meer Menace II Society en The Book of Eli maakte. Volgens Deadline gaat de film meer dan 80 miljoen dollar (ruim 67 miljoen euro) kosten, wat een record zou zijn voor een biografische film over een zwarte Amerikaanse muzikant.

In de film wordt teruggeblikt op verschillende belangrijke momenten uit het leven van Gaye, die in 1984 op 44-jarige leeftijd werd doodgeschoten door zijn vader. Zo komt zijn tumultueuze relatie met zijn vader aan bod, maar ook zijn relaties en hoe deze hem inspireerden tot het schrijven van liedjes die uitgroeiden tot wereldhits.

De zanger geldt als een van de iconen uit het Motown-genre en scoorde hits met nummers als I Heard It Through The Grapevine en Let's Get It On.

In de loop der jaren hebben veel filmmakers een poging gewaagd het verhaal van Gaye naar het witte doek te brengen. Dat liep altijd mis, vaak vanwege problemen met de rechten op de muziek van de zanger.

Bij dit project zijn echter zowel Motown als de nabestaanden van Gaye betrokken, waardoor alle liedjes van de muzikant in de film gebruikt kunnen worden. Naar verwachting is What's Going On in 2023 te zien.