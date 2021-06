Ruim vier jaar na haar dood krijgt Star Wars-actrice Carrie Fisher een ster op de Walk of Fame in Los Angeles. Ook rapper Nipsey Hussle wordt daar postuum geëerd.

Fans van Fisher waren altijd verbolgen over het feit dat de actrice nooit een ster heeft gekregen. Na haar overlijden in december 2016 maakten zij van een van de 'blanco' sterren op de bekende straat een tijdelijk eerbetoon aan Fisher.

De kamer van koophandel in Hollywood, die de organisatie van de Walk of Fame in handen heeft, maakte donderdag de namen van 38 mensen uit de film-, televisie- en muziekwereld bekend die de komende twee jaar hun eigen ster krijgen op Hollywood Boulevard.

In de categorie film werden onder anderen Francis Ford Coppola, Macaulay Culkin, Willem Dafoe, Salma Hayek, Michael B. Jordan, Regina King, Ewan McGregor, Jason Momoa en Tessa Thompson uitgekozen.

Televisiesterren Greg Berlanti, Ricky Gervais, Peter Krause, Bob Odenkirk, Norman Reedus, Tracee Ellis Ross, Jean Smart, Ming-Na Wen and Kenan Thompson krijgen ook een ster. Muzikanten die een plekje op de bekende boulevard krijgen zijn onder anderen de Black Eyed Peas, George E. Clinton Jr., DJ Khaled en Avril Lavigne.

Artiesten moeten zelf ergens in de komende twee jaar een ceremonie inplannen. Als zij dat niet doen, verloopt de uitnodiging van de organisatie.