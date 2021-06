Apple Martin (17), de dochter van Gwyneth Paltrow en Chris Martin, heeft volgens Paltrow nog nooit een film gezien waarin zij speelt.

"Mijn kinderen hebben me nog nooit in een film gezien", vertelde de 48-jarige actrice in een aflevering van Shop TODAY with Jill Martin.

"Tenminste, ik denk dat mijn zoon de Iron Man-films wel heeft gezien, maar mijn dochter heeft me volgens mij echt nog nooit gezien in een film." Volgens Paltrow zou Apple het raar vinden om haar moeder op een groot scherm te bekijken.

Zelf vindt ze het ook niet plezierig om haar films terug te kijken, maar aan The Royal Tenenbaums heeft ze goede herinneringen omdat haar vader Bruce, die in 2002 overleed, haar op een dag kwam opzoeken op de set. Bruce Paltrow was een regisseur.

Paltrow kreeg met Martin ook zoon Moses (15). De twee waren tussen 2003 en 2016 getrouwd. Martin heeft inmiddels een relatie met Dakota Johnson en Paltrow is getrouwd met Brad Falchuk.