Het negende deel van de succesvolle Fast & Furious-serie is vanaf 1 juli in het hele land te zien in zogenoemde voorpremières. Dat is een week eerder dan verwacht.

Fast & Furious 9 zou in eerste instantie in april 2020 uitkomen, maar door de coronacrisis werd de film op de lange baan geschoven. De succesvolle franchise bracht wereldwijd al meer dan 5 miljard dollar (bijna 4,2 miljard euro) op. In het negende deel komt Dominic Toretto (Vin Diesel) erachter dat zijn verdwenen broer Jakob (John Cena) nog leeft.

Op dit moment mogen bioscopen vijftig bezoekers per zaal ontvangen volgens de coronaregels, maar de verwachting is dat dit aantal op korte termijn omhoog zal gaan. De kaartverkoop voor Fast & Furious 9 is donderdag van start gegaan.

De film draait al in diverse landen en is daar, zoals verwacht, een grote hit.