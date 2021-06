Eric Corton, Mustafa Duygulu en Abbey Hoes spelen een rol in het tweede seizoen van de dramaserie Dertigers. Welke rollen voor hen zijn weggelegd, is nog niet bekendgemaakt.

Het tweede seizoen van de dramaserie is vanaf 23 augustus te zien bij BNNVARA en draait wederom om een vriendengroep. De serie is een bewerking van de gelijknamige Vlaamse serie.

Joy Wielkens, Wieger Windhorst en Justus van Dillen keren terug in het tweede seizoen. Ook Lykele Muus, Leonoor Koster, Jelle de Jong en Gürkan Küçüksentürk keren terug.

Regisseur Elzelien Peters bedacht met Muus de scenario's en noemt het succes van het eerste seizoen "per ongeluk een schot in de roos". "Maar in seizoen 2 laten we niets aan het toeval over."