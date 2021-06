Will Smith gaat een comedyspecial maken voor Netflix. Dat maakte de streamingdienst woensdag bekend.

In de special van een uur, die door Smith wordt gepresenteerd en waarin hij zelf ook optreedt, ontvangt de acteur en komiek verschillende beroemde gasten. De show, waarin ook muziek en sketches voorbijkomen, is later dit jaar wereldwijd te zien via Netflix.

De 52-jarige Smith is momenteel ook bezig met het ontwikkelen van een reboot van The Fresh Prince of Bel-Air. De acteur, die internationaal doorbrak dankzij zijn rol in de comedyserie uit de jaren negentig, werkt samen met producent Morgan Cooper aan een nieuwe versie. Streamingdienst Peacock heeft al twee seizoen van Bel-Air besteld.