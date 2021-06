Rooney Mara en Claire Foy (foto) zijn toegevoegd aan de cast van de boekverfilming Women Talking, schrijft The Wrap woensdag.

Naast Mara (Her) en Foy (The Crown) zijn ook Jessie Buckley, Sheila McCarthy, Michelle McLeod en Ben Whishaw te zien in Women Talking. Eerder werd al bekendgemaakt dat Oscarwinnares Frances McDormand te zien is in de film.

Women Talking is gebaseerd op het gelijknamige boek van Miriam Toews. De roman over een groep vrouwen in een geïsoleerde religieuze kolonie werd in 2018 uitgeroepen tot het beste boek van het jaar door onder meer The New York Times en Washington Post.

Het scenario voor de film werd geschreven door Sarah Polley, die ook als regisseur verbonden is aan het project.