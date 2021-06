Carice van Houten is naast onder anderen Lesley Manville en Paloma Faith te zien in Dangerous Liaisons, een seriebewerking van het beroemde verhaal van Pierre Choderlos. De serie zal volgens Deadline te zien zijn op de Amerikaanse streamingdienst Starz.

Ook Michael McElhatton (Game of Thrones) en Kosar Ali (Rocks) hebben rollen bemachtigd in de nieuwe serie.

Het verhaal speelt zich af voor de gebeurtenissen uit het boek uit 1782. Het gaat over de ontmoeting tussen aristocrate Camille de Merteuil en burggraaf Vicomte de Valmont, die elkaar rond de start van de Franse Revolutie leren kennen. Om te kunnen overleven, verleiden en manipuleren ze zowel leden van de Franse adel als elkaar.

Manville speelt de rol van Genevieve de Merteuil, die de mentor wordt van Camille. Van Houten speelt de rol van Jacqueline de Montrachet, een edelvrouw die een mysterieuze verbintenis heeft met de hoofdpersoon.

Dangerous Liaisons werd in 1988 eerder verfilmd, met Glenn Close en John Malkovich in de hoofdrollen. In 1999 verscheen Cruel Intentions, waarin het beroemde verhaal in een modern jasje werd gegoten.

Streamingdienst Starz is in Nederland te bekijken via Amazon Prime. Het is nog niet bekend wanneer de serie te zien is.