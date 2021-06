In de film Iron Man 2 uit 2010 werd Scarlett Johanssons personage Black Widow in eerste instantie neergezet als een sexy lustobject, in plaats van de harde superheldin die ze in werkelijkheid was. Terugkijkend daarop zegt de 35-jarige actrice dat er door de jaren heen flink wat veranderd is.

Johansson blikt terug op haar eerste film in het Marvel-universum. "Iron Man 2 was erg leuk en had veel mooie momenten, maar het personage is zó geseksualiseerd. Er werd echt over haar gesproken alsof ze een object of eigendom van iemand was", zegt de Black Widow-actrice in gesprek met Collider.

Tony Stark, het titelpersonage van de film, zegt op een gegeven moment iets in de trant van dat hij haar 'moet hebben'. "Op dat moment voelde dat misschien wel als een compliment, omdat mijn denkwijze toen anders was", zegt de actrice, die naar eigen zeggen haar eigenwaarde van toen staafde met het soort reacties dat ze toen kreeg.

Tegenwoordig is de boodschap die superheldenfilms afgeven anders, meent Johansson. "Nu krijgen jonge meisjes een veel positievere boodschap. Maar het is geweldig om er deel van uit te hebben gemaakt en aan beide kanten van het spectrum te hebben gestaan. Die ontwikkeling is best cool."