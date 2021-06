Channing Tatum gaat volgens Variety de hoofdrol spelen in Pussy Island, het regiedebuut van actrice Zoë Kravitz. De acteur speelt in de thriller een miljardair die een privé-eiland bezit waar vreemde dingen gebeuren.

Het verhaal draait om serveerster Frida, die een oogje heeft op de techgigant Slater King, een rol van Tatum. Ze wordt uitgenodigd op een privéfeest op zijn eiland, maar ontdekt gaandeweg dat er zich ook vreselijke zaken afspelen.

De 32-jarige Kravitz, dochter van zanger Lenny Kravitz, schrijft ook mee aan het script en is aan het project verbonden als producent. Verdere details over de cast en de premièredatum zijn nog niet bekend.

De actrice is bekend van films als X-Men: First Class en The Divergent-filmreeks en is volgend jaar te zien als Catwoman in The Batman.