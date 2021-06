Rachel Weisz en Colin Farrell zijn na de zwarte comedy The Lobster opnieuw samen in een film te zien, schrijft Deadline. De twee spelen de hoofdrollen in Love Child.

De film wordt geregisseerd door Todd Solondz, die ook het script voor zijn rekening neemt, en geeft een draai aan het Oedipus-verhaal. Een vroegrijp kind maakt plannen om zich van zijn wrede vader te bevrijden, zodat hij zijn moeder voor zichzelf heeft. De plannen lopen in het honderd als er een knappe vreemdeling verschijnt.

"Dit is mijn eerste film met een plottwist en de eerste die zich afspeelt in Texas", zegt Solondz in een verklaring. "Het is een grappig, sexy verhaal, gevormd door de Hollywoodfilms die ervoor hebben gezorgd dat ik een filmmaker werd."

De 51-jarige Weisz is eerst nog te zien in Marvel's Black Widow en de 45-jarige Farrell in The Batman en After Yang.