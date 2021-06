Abbey Hoes, Charlie Chan Dagelet en Benja Bruijning hebben rollen bemachtigd in de nieuwe Nederlandse Netflix-serie Dirty Lines, zo heeft de streamingdienst dinsdag bekendgemaakt.

Ook onder anderen Joy Delima, Minne Koole en Chris Peters spelen mee.

Dirty Lines is geïnspireerd op het boek 06-Cowboys van Fred Saueressig en gaat over de opkomst van telefoonsekslijnen.

De serie wordt geproduceerd door Fiction Valley en is geschreven door Pieter Bart Korthuis (Penoza, Vechtershart), die samen met Tomas Kaan en Anna van der Heide ook verantwoordelijk was voor de regie. Dirty Lines bestaat uit zes afleveringen en verschijnt in 2022 wereldwijd op Netflix.