Naomi Watts gaat samen met Bobby Cannavale de hoofdrol spelen in The Watcher, een nieuwe miniserie gemaakt door Ryan Murphy (Ratched, Hollywood). Volgens Deadline gaan de twee acteurs een getrouwd stel spelen in de Netflix-miniserie.

Het koppel uit de zesdelige korte serie is net verhuisd naar hun droomwoning, waar hun veiligheid wordt bedreigd door een stalker.

The Watcher is geïnspireerd op een waargebeurd verhaal over een stel dat een huis heeft gekocht in New Jersey en vervolgens brieven ontvangt van iemand die zichzelf 'the watcher' noemt. In deze brieven staat dat diegene het huis al jaren in de gaten houdt en "het bloed verlangt" van de nieuwe bewoners.

Het is niet de eerste keer dat Watts en Cannavale samen in een productie spelen. Ze zijn ook samen te zien in de dramafilm This is the Night, die later dit jaar verschijnt.

Murphy ging in 2019 een meerjarige overeenkomst aan met Netflix en produceert de komende jaren meerdere (mini-)series voor de streamingdienst. Recentelijk verscheen zijn serie Halston, met in de hoofdrol Ewan McGregor.