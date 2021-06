De film De Slag om de Schelde heeft sinds de eerste vertoning in de Nederlandse bioscopen meer dan 100.000 betalende bezoekers getrokken. De productie heeft daarvoor de Gouden Film ontvangen.

De Gouden Film Award is een initiatief van het Nederlands Film Festival en wordt ondersteund door het Nederlands Filmfonds en het Abraham Tuschinski Fonds. Hoofdrolspeler Gijs Blom en regisseur Matthijs van Heijningen hebben de Gouden Film in ontvangst genomen in filmtheater Het Ketelhuis in Amsterdam.

Naast de Gouden Film worden ook de Platina Film (400.000 bezoekers) en de Diamanten Film (een miljoen bezoekers) uitgereikt.

In de grootschalige Nederlandse oorlogsfilm speelt Blom een Nederlandse jongen die gegrepen wordt door het oprukkende nationaalsocialisme. De acteur vertelde eerder aan NU.nl dat hij denkt dat het wel degelijk nog een keer zo fout kan gaan als in de aanloop naar en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

"Van de basisschool en de middelbare school kan ik me vooral de boodschap herinneren dat de oorlog iets is geweest waar we van hebben geleerd. Dat de wereld weliswaar niet perfect is, maar dat het toch écht niet meer zo fout kan gaan als toen. Daar denk ik nu heel anders over. Ik denk dat het wel degelijk nog een keer zo fout kan gaan."