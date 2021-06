KRO-NCRV komt deze zomer met de nieuwe, twintigdelige dramaserie Swanenburg. De reeks is vanaf maandag 26 juli te zien op NPO1, maakte de omroep maandag bekend.

De serie draait om de rijke familie Praal. Wanneer jongste zoon Dirk met de dood van een vrouw in verband wordt gebracht, wordt de familie meegezogen in een web van intriges en verraad.

De hoofdrollen worden gespeeld door Aus Greidanus sr., Tine Joustra, Frederik Brom, Sanne Langelaar, Jan-Paul Buijs en Werner Kolf.

De regie van Swanenburg is in handen van Thomas Korthals Altes (foto), Aniëlle Webster en Hans Somers. De serie is geproduceerd door Marlies van Amerongen van Stepping Stone Producties en Hanneke Niens van KeyFilm.