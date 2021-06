Abbey Hoes, Soy Kroon en Edwin Jonker zijn binnenkort te zien in de nieuwe Nederlandse romantische komedie Liefde Zonder Grenzen. Ook Elle van Rijn, Hajo Bruins, Peggy Vrijens en Rachida Laallala hebben een rol bemachtigd. Daarmee is de cast compleet, meldt distributeur Splendid Film.

Eerder werd al bekendgemaakt dat onder anderen Yolanthe Cabau, Selma Omari, Jim Bakkum, Melissa Drost en Freek Bartels hun opwachting maken in de film. De film is gemaakt door dezelfde makers als Just Say Yes en F*ck de liefde, waarin Cabau ook rollen speelde.

Liefde Zonder Grenzen volgt de liefdeslevens van de zussen Eva (Cabau), Lieke (Hoes), broer Maarten (Bakkum) en vader Ferry (Bruins) die totaal verschillend van elkaar verlopen en allesbehalve standaard zijn. De film wordt geregisseerd door Aram van de Rest en Appie Boudellah, die samen met zijn broer Mussi Boudellah ook verantwoordelijk is voor het scenario.

De film is vanaf oktober in te bioscoop te zien.