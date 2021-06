A Quiet Place Part II is de eerste film in de door de coronapandemie beïnvloede markt die meer dan 100 miljoen dollar (ruim 82,5 miljoen euro) oplevert in de Verenigde Staten. Dat maakte Deadline vrijdag bekend.

Het vervolg op de succesvolle horrorthriller uit 2018 domineert de hitlijsten sinds de release. Deze langverwachte opvolger leverde in het openingsweekend al tussen de 30 en 50 miljoen euro op.

De film is net als het eerste deel geregisseerd door John Krasinski. De familie Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) heeft hierin hun huis verlaten en moet de gevaren van de buitenwereld onder ogen komen.



Het gevecht om te overleven moeten zij in stilte vervolgen, nadat ze gedwongen worden zich op onbekend terrein te wagen. Ze komen er al snel achter dat de monsters die op geluid afkomen niet de enige dreigingen zijn die zich schuilhouden voorbij het zandpad.

A Quiet Place Part II is vanaf 26 juni te zien in de Nederlandse bioscopen.