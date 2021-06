De twee Ted-films, over een pratende vulgaire teddybeer en zijn menselijke beste vriend, krijgen een spin-off op televisie. Streamingservice Peacock ontwikkelt een serie over de knuffelbeer, het geesteskind van comedian Seth MacFarlane, meldt Variety donderdag.

De acteur sprak voor de twee films ook de stem in van beer Ted en zal dat opnieuw doen voor de televisieserie. Volgens Deadline is het niet waarschijnlijk dat Mark Wahlberg en Mila Kunis terugkeren in hun rollen als Teds vriend John en diens vriendin Lori.

De serie moet een prequel worden van de eerste film, waarin in flashbacks duidelijk werd dat John als jongetje ooit wenste dat zijn teddybeer tot leven kwam, en door een vallende ster zijn wens in vervulling zag komen. Het probleem was alleen dat twintig jaar later zowel Ted als John maar niet volwassen wilde worden.

Ted en Ted 2 kwamen in 2012 en 2015 uit en leverden samen wereldwijd zo'n 750 miljoen dollar (615 miljoen euro) op.