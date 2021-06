De Australische actrice Rose Byrne (41) gaat de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern spelen in een film over de bloedige aanslag op twee moskeeën in Christchurch. Andrew Niccol (The Truman Show) schrijft en regisseert de film, meldt Deadline donderdag.

They Are Us gaat over de nasleep en de reactie van Ardern op de aanslag van 15 maart 2019. De Australiër Brenton Tarrant schoot die dag met semiautomatische wapens 51 bezoekers dood van twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad. De terroristische aanslag werd door hem live gestreamd via Facebook.

Na de tragische gebeurtenis probeerde Ardern het land te verenigen en maakte ze zich hard voor een verbod op aanvalswapens. De titel van de film verwijst naar een uitspraak die ze deed tijdens één van haar speeches.

De film wordt gemaakt in Nieuw-Zeeland en enkele nabestaanden van de slachtoffers worden betrokken bij het project. Het is nog onduidelijk wie naast Byrne (X-Men, Instant Family, Peter Rabbit) de andere rollen gaan spelen of wanneer de film verschijnt.

Tarrant kreeg voor zijn daden levenslang zonder de mogelijkheid van vervroegde vrijlating. Nooit eerder kreeg iemand in Nieuw-Zeeland een levenslange gevangenisstraf.