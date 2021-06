Evan Handler (Harry, foto), David Eigenberg (Steve), Mario Cantoni (Anthony) en Willie Garson (Stanford) zullen volgens Deadline alle vier terugkeren in And Just Like That..., het vervolg op Sex & The City. Dit betekent dat bijna alle vaste personages uit de serie ook in de nieuwe reeks te zien zijn.

Eerder werd al bekend dat Chris Noth (Mr. Big) en John Corbett (Aidan) ook hun opwachting maken in de serie.

Handler was te zien als Harry, de echtgenoot van Charlotte (Kristin Davis). Eigenberg speelt Steve, de partner van Miranda (Cynthia Nixon) en Cantoni is te zien als Anthony, een goede vriend van Charlotte. Garson speelt zijn echtgenoot Stanford, tevens de beste vriend van Carrie (Sarah Jessica Parker).

Eerder werd al bekend dat Kim Cattrall, die jarenlang de rol van Samantha Jones speelde, niet aan de nieuwe serie meewerkt. Zij zou niet meer samen door één deur kunnen met Parker en liet dat de afgelopen jaren publiekelijk weten via sociale media.

De nieuwe serie draait voornamelijk om het drietal en hun levens als vijftigers. Er worden tien afleveringen van dertig minuten gemaakt. De opnames beginnen aankomende zomer in New York.